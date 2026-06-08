वैभव सूर्यवंशी ने बिना मैच खेले ही तोड़ दिया ‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi Breaks Sachin Tendulkar Record: भारतीय क्रिकेट में इस समय एक 15 साल के खिलाड़ी के नाम की गूंज है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपने बल्ले से कोहराम मचाने वाले राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया में एंट्री लेते ही एक ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसने महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल, वैभव को आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स के लिए भारतीय T20I टीम में चुन लिया गया है। इसके साथ ही वह बिना कोई मैच खेले ही भारत के लिए कॉल-अप पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।