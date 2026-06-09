IND A vs SL A: जिस गेंद पर Vaibhav Suryavanshi IPL में लगाते थे बड़े-बड़े छक्के, उसी गेंद पर श्रीलंका में कैसे हुए ढेर, जानें कहां हुई गलती

फुल ऑफ लेंथ गेंद पर सूर्यवंशी ने आक्रामक शॉट लगाया, लेकिन बल्ला उनके हाथ में घूम गया। इसके बाद मिड ऑफ पर खड़े कप्तान सहन अराच्चिगे ने शानदार डाइव लगाते हुए कैच लपक लिया और सूर्यवंशी की पारी पर विराम लगा दिया। यह कैच काफी मुश्किल था, लेकिन कप्तान ने पहले ही अनुमान लगाते हुए डाइव लगा दी, जिससे जमीन पर गिरने से पहले उन्होंने गेंद को लपक लिया। श्रीलंका ए की टीम को पता था कि अगर वैभव सूर्यवंशी ज्यादा देर टिक गए तो वो क्या र सकते हैं। उन्हें आउट करने के लिए टीम ने पूरी ताकत लगा दी और अपना प्लान में कामयाब रही।