Sachin vs Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को लेकर दिनेश कार्तिक ने दी चेतावनी, सचिन तेंदुलकर से तुलना करने पर दिया बड़ा बयान

वैभव सूर्यवंशी इस सीजन 13 मैचों में 45 की औसत से 579 रन बना चुके हैं। उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। इस सीजन वह सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं। सूर्यवंशी ने इससे पहले इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए भी कई बेहतरीन पारियां खेली हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्यवंशी सिर्हीफ 15 साल के हैं। यही वजह है कि फैंस को लगता है कि अगर सूर्यवंशी को इसी साल सीनियर टीम में जगह मिलती है तो वह सचिन तेंदुलकर का बरसों पुराना यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जो 16 साल की उम्र में डेब्यू कर उन्होंने बनाया था।