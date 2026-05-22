Sai Sudharsan Records: टूट गया विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, साई सुदर्शन IPL में जड़ा लगातार 5वां अर्धशतक

साई सुदर्शन अब आईपीएल में ऐसा कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा साल 2018 में जोस बटलर और साल 2019 में डेविड वॉर्नर (David Warner) भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। यही नहीं, इस पारी की बदौलत वह इस सीजन 600 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं और लगातार दूसरी बार उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 में भी साई सुदर्शन ने 600 से ज्यादा रन बनाए थे। आईपीएल 2025 में साई सुदर्शन ने 15 पारियों में 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी।