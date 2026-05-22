Pakistan ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान, रिजवान की छुट्टी, बाबर-नसीम की वापसी

Pakistan Full ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम से मोहम्मद रिजवान की छुट्टी हो गई है, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान की वापसी हो गई है। इसके अलावा हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि ये सभी 6 खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे।