विराट कोहली के पास आज फिर IPL में इतिहास रचने का मौका, 58 रन बनाते क्रिस गेल, वॉर्नर और केएल को छोड़ेंगे पीछे

600 plus aggregates in most consecutive IPL editions: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्‍टार खिलाड़ी विराट कोहली के नाम यूं तो कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन आज 22 मई को आरसीबी के प्लेऑफ से पहले अपने आखिरी लीग चरण मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोहली के पास क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और केएल राहुल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया बेंचमार्क बनाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए उन्‍हें 58 रनों की पारी खेलनी होगी।