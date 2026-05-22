‘दांत दिखा, थोड़ा मुस्कुरा’ तिलक वर्मा के बाद अब प्रियांश आर्य को टोकते दिखे अर्शदीप सिंह, वायरल वीडियो पर मचा बवाल

वीडियो में पंजाब के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य और हरप्रीत ब्रार बस की आखिरी सीट पर बैठे दिख रहे हैं। कैमरे के पीछे से अर्शदीप सिंह की आवाज आती है, जिसमें वह प्रियांश की मुस्कान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, 'क्या क्यूटी है यार… जरा अपनी मुस्कान दिखा, अपने दांत दिखा।' इसके बाद अर्शदीप हंसने लगते हैं। इस वीडियो को लेकर इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है। कुछ फैंस इसे ड्रेसिंग रूम का साधारण मजाक बता रहे हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि प्रियांश इस दौरान फोन पर बात कर रहे थे और उनका बॉडी लैंग्वेज दिखाता है कि वह इस बर्ताव से असहज (uncomfortable) महसूस कर रहे थे।