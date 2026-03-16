BCCI के अवॉर्ड समारोह में भी उड़ा अर्शदीप सिंह का मजाक, शुभमन ने कहा- अगर वो वाइड…

शो के होस्ट हर्षा भोगले ने जब गिल से पूछा कि अगर उन्हें वनडे मैच के आखिरी ओवर में किसी एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज को चुनना हो, तो वो कौन होंगे? शुभमन गिल ने पहले तो अर्शदीप का नाम लिया, लेकिन फिर मजाक में कहा, 'गेंदबाज तो अर्शदीप ही होंगे, लेकिन बशर्ते वो वाइड यॉर्कर न फेंक रहे हों। वो यॉर्कर अच्छी फेंकते हैं, पर कभी-कभी उनका एक ओवर दो ओवर जितना लंबा हो जाता है (हंसते हुए)। मैं वैसा नहीं चाहता। और बल्लेबाज के तौर पर अगर रोहित भाई वहां हों, तो वो कमाल होगा।' दरअसल, गिल का यह इशारा हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अर्शदीप के इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी गई एक्स्ट्रा वाइड गेंदों की तरफ था।