विराट कोहली ने पाक खिलाड़ी सरफराज के रिटायरमेंट पर किया इमोशनल पोस्ट, जानें वायरल पोस्ट की सच्चाई!

अगर आप भी इस पोस्ट को सच मान रहे हैं, तो रुक जाइए! सच तो यह है कि विराट कोहली ने ऐसा कोई भी पोस्ट अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर नहीं किया है। यह पूरी तरह से एक फेक पोस्ट है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस शख्स ने इस फेक स्टोरी को वायरल किया, उसने बाद में खुद कमेंट में लिखा कि उसने यह नहीं कहा कि यह असली विराट कोहली का पोस्ट है। हालांकि, स्क्रीनशॉट को इस तरह एडिट किया गया है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए।