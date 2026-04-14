क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर, जानिए कैसे हुई IPL में एंट्री

तेज गति से गेंद स्विंग कराने में माहिर नांद्रे बर्गर को IPL 2024 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 50 लाख रुपए के बेस प्राइज में खरीदा था। उस सीजन में बर्गर ने 6 मैच खेले, जिसमें कुल 145 रन देकर 7 विकेट निकाले। इसके बाद IPL 2025 में चोटिल संदीप शर्मा के स्थान पर फ्रेंचाइजी ने 3.5 करोड़ रुपए में उन्हें एक बार फिर अपने साथ जोड़ा। उस समय IPL 2025 के लीग चरण में राजस्थान रॉयल्स के सिर्फ 2 ही मैच शेष थे। ऐसे में बर्गर बीते सीजन एक भी मैच नहीं खेल सके। इस बार बर्गर राजस्थान रॉयल्स के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए हैं।