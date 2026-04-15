KKR के सबसे निचले पायदान पर पहुंचने के बाद BCCI ने कप्तान रहाणे को दिया जोर का झटका, ठोका भारी भरकम जुर्माना

Ajinkya Rahane fined: आईपीएल का 19वां सीजन कप्‍तान अजिंक्य रहाणे के लिए अब तक बहुत बुरा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स जहां लीग के इतिहास में पहली बार अपने शुरुआती पांच मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। इसी बीच कप्तान रहाणे को अब मंगलवार को एम चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान आचार संहिता (Code of Conduct) का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन पर तगड़ा जुर्माना ठोका है।