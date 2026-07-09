IND vs ENG: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, भारत ने किए दो बदलाव, संजू सैमसन को नहीं मिली जगह

England vs India, 4th T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुक़ाबला खेला जा रहा है। ब्रिस्टल के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत इस सीरीज में दो मुक़ाबले हार चुका है और 2-0 से पीछे चल रहा है। ऐसे में अगर उन्हें यह सीरीज ड्रा करानी है तो बचे हुए दोनों मुक़ाबले जीतने होंगे।