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ENG vs IND 4th T20: अपना 100वां टी20 मुक़ाबला खेलने उतरेंगे अक्षर पटेल, कहा – सोचा नहीं था कि देश के लिए ऐसा करूंगा

अक्षर ने कहा, व्यक्तिगत उपलब्धियां अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन यह उपलब्धि उन सभी की है जिन्होंने मेरे पूरे करियर में मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा, "असल में, एक खिलाड़ी के तौर पर, जब आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह मेरे बारे में नहीं है।"
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 09, 2026

T20 World Cup 2026 India Super 8 Schedule

मैच के दौरान ईशान किशन से बात करते उपकप्‍तान अक्षर पटेल और कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

Axar Patel, England vs India, 4th T20I: भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल के लिए इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला बेहद खास है। अक्षर पटेल का यह 100वां टी20 मुकाबला होगा। अक्षर 100वां टी20 खेलने को लेकर रोमांचित और खुश हैं।

सोचा नहीं था देश के लिए 100 मैच खेलूंगा

बीसीसीआई द्वारा साझा एक वीडियो में अक्षर ने कहा, "मैंने जब पहला टी20 खेला था, उस समय नहीं सोचा था कि देश के लिए 100 मैच खेलूंगा। इंग्लैंड टूर मेरे लिए बहुत खास है। दूसरे टी20 में, मैंने 100 विकेट पूरे किए और चौथा टी20 मेरा 100वां मैच होगा। यह मेरे लिए बहुत खास दिन है। मैं इस पल का बहुत आनंद ले रहा हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं।"

अक्षर ने कहा, व्यक्तिगत उपलब्धियां अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन यह उपलब्धि उन सभी की है जिन्होंने मेरे पूरे करियर में मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा, "असल में, एक खिलाड़ी के तौर पर, जब आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह मेरे बारे में नहीं है। मैं इसे अकेले हासिल नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं, मेरे साथ मेरी टीम के सदस्य, मेरे कोच, मेरा परिवार है। इसलिए, मुझे लगता है कि मेरी यात्रा में सभी की भूमिका रही है।"

यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है

बाएं हाथ के स्पिनर ने माना कि भारत का प्रतिनिधित्व करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे 100 टी20 पूरे करने की संभावना और भी खास हो जाती है। जब आप शुरू करते हैं, जब आप पहली बार डेब्यू करते हैं, तो वह भावना अलग होती है। उस समय, आपको नहीं पता होता कि आप कितना हासिल करेंगे। लेकिन अब, मैं 100वां मैच खेलने जा रहा हूं। आप उस भावना को बता नहीं सकते। अगर आप इंडिया के लिए एक मैच भी खेलते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यह एक खिलाड़ी का सपना होता है। और जब आप 100वां मैच खेलने जा रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही खास पल होता है।

दिग्गज ऑलराउंडर ने कहा, "अगर आप इतने लंबे समय तक खेलते हैं, तो सफर जाहिर तौर पर एक रोलर कोस्टर जैसा हो जाता है। आपको कभी पता नहीं चलता। पहले 5 या 6 साल में, मैंने 15 या 16 मैच खेले। फिर 2021 से अब तक, मुझे लगता है, मैंने लगातार खेला है। हमारे पास पिछले 2 टी20 विश्व कप हैं।

अक्षर ने कहा, "मेरे लिए निजी उपलब्धि मायने नहीं रखती। लेकिन, हां, कभी-कभी आपको अच्छा लगता है कि आप 100 या टी20 विकेट ले रहे हैं। यह एक उपलब्धि है। आप जानते हैं, हमने इतने सालों में जो भी मेहनत की है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमने जो भी गलतियां की हैं, हमने उससे सीखा है। हम बेहतर कैसे हो सकते हैं? और इसी वजह से, मुझे लगता है, हमने अपने प्रक्रिया पर ध्यान दिया है। हम हर दिन बेहतर होते गए हैं।"

जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी20 करियर की शुरुआत की

पटेल ने कहा कि डेब्यू से लेकर अब तक बतौर खिलाड़ी मुझमें बहुत बदलाव आया है। आप अपनी गलतियों के साथ सीखते हैं। मैं युवा खिलाड़ियों से भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उसमें सुधार करने की अपील करूंगा। 32 साल के अक्षर पटेल ने 17 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी। अब तक 99 टी20 मैचों की 62 पारियों में 19 बार नाबाद रहते हुए 746 रन बनाने के अलावा वह 101 विकेट ले चुके हैं।

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Updated on:

09 Jul 2026 06:23 pm

Published on:

09 Jul 2026 06:23 pm

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