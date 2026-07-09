ENG vs IND 4th T20: अपना 100वां टी20 मुक़ाबला खेलने उतरेंगे अक्षर पटेल, कहा – सोचा नहीं था कि देश के लिए ऐसा करूंगा

बाएं हाथ के स्पिनर ने माना कि भारत का प्रतिनिधित्व करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिससे 100 टी20 पूरे करने की संभावना और भी खास हो जाती है। जब आप शुरू करते हैं, जब आप पहली बार डेब्यू करते हैं, तो वह भावना अलग होती है। उस समय, आपको नहीं पता होता कि आप कितना हासिल करेंगे। लेकिन अब, मैं 100वां मैच खेलने जा रहा हूं। आप उस भावना को बता नहीं सकते। अगर आप इंडिया के लिए एक मैच भी खेलते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यह एक खिलाड़ी का सपना होता है। और जब आप 100वां मैच खेलने जा रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही खास पल होता है।