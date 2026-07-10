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England-India T20 Series : श्रेयस अय्यर ने जड़े 5 छक्के, बाकी बल्लेबाज फ्लॉप, 10 गेंद ही खेल सके वैभव सूर्यवंशी

England-India T20 Series - बल्लेबाजों के फ्लॉप शो से भारत ने टी-20 सीरीज गंवाई, इंग्लैंड पहली बार 2+ मैचों की सीरीज जीता
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भारत

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deepak deewan

Jul 10, 2026

Shreyas Iyer

Shreyas Iyer श्रेयस अय्यर (Photo source: IANS)

Shreyas Iyer - टी-20 सीरीज में इंग्लैंड से भारत को फिर बुरी हार मिली। चौथे टी-20 में कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। कप्तान ने 80 रन बनाए जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी महज 10 गेंद खेलकर 15 रन बना सके। टीम इंडिया इंग्लैंड को महज 159 रन का टारगेट दे सकी जिसे उसने महज 13.5 ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड से टी-20 सीरीज हारा है।

ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड ने महज 1 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने 9 विकेट से मैच गंवाया।
कप्तान श्रेयस अय्यर की फिफ्टी भी काम नहीं आ सकी। उन्होंने केवल 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने इस दौरान 5 छक्के जड़े और 4 चौके भी लगाए।

48 रन तक ही 3 विकेट गिर गए

टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी लेकिन ओपनिंग अच्छी नहीं हुई। 48 रन तक ही 3 विकेट गिर गए।
वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। वे 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए।

खराब शुरुआत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाला

जोफ्रा आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर टीम इंडिया को बड़ा झटका दिया। अभिषेक शर्मा भी महज 16 रन बना सके, ईशान किशन ने 4 रन बनाए। खराब शुरुआत के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक छोर संभाला लेकिन दूसरे बल्लेबाज आउट होते रहे। तिलक वर्मा ने 11, शिवम दुबे ने 22, वॉशिंगटन सुंदर ने 5 और अक्षर पटेल ने 1 रन बनाए। टीम इंडिया 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बना सकी।

इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए जबकि विल जैक्स और आदिल रशीद को 1-1 विकेट मिला।
जवाबी पारी खेलने उतरी इंग्लैंड ने मात्र 13 रन पर पहला विकेट गंवा दिया लेकिन इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने दूसरे विकेट के लिए 68 गेंदों में नाबाद 146 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल कर ली। अर्शदीप सिंह को जोस बटलर (8 रन) का विकेट मिला।

2014 के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज गंवाई

टीम इंडिया ने 2014 के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज गंवाई। 2018-19 के बाद पहली बार भारत लगातार दूसरी टी-20 सीरीज हारा। इंग्लैंड से पहले टीम इंडिया आयरलैंड से भी 2-0 से टी-20 सीरीज हारी थी।

टी-20: वैभव सूर्यवंशी ने फिर छक्के से खोला खाता, जानें तिलक वर्मा पर क्यों गुस्साए फैंस

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Vaibhav Suryavanshi

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Updated on:

10 Jul 2026 06:42 am

Published on:

10 Jul 2026 06:42 am

Hindi News / Sports / Cricket News / England-India T20 Series : श्रेयस अय्यर ने जड़े 5 छक्के, बाकी बल्लेबाज फ्लॉप, 10 गेंद ही खेल सके वैभव सूर्यवंशी

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