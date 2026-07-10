England-India T20 Series : श्रेयस अय्यर ने जड़े 5 छक्के, बाकी बल्लेबाज फ्लॉप, 10 गेंद ही खेल सके वैभव सूर्यवंशी

Shreyas Iyer - टी-20 सीरीज में इंग्लैंड से भारत को फिर बुरी हार मिली। चौथे टी-20 में कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। कप्तान ने 80 रन बनाए जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी महज 10 गेंद खेलकर 15 रन बना सके। टीम इंडिया इंग्लैंड को महज 159 रन का टारगेट दे सकी जिसे उसने महज 13.5 ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। भारत 12 साल बाद इंग्लैंड से टी-20 सीरीज हारा है।