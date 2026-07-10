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BBL 2026-27 के उद्घाटन मैच को होस्ट करेगा एमए चिदंबरम स्टेडियम, Melbourne Renegades और Perth Scorchers की होगी भिड़ंत

BBL 2026-27 Match in India: बिग बैश लीग के इतिहास में पहली बार कोई मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेला जाएगा। 12 दिसंबर को चेन्नई में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच होने वाले इस ऐतिहासिक मैच का भारत में जियोस्टार पर लाइव प्रसारण होगा।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 10, 2026

पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15

पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15 (फोटो- Big Bash League)

BBL Match in India MA Chidambaram Stadium: ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टी20 लीग बिग बैश लीग 2026-27 की शुरुआत भारत से होगी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। BBL 2026-27 का उद्घाटन मैच मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच 12 दिसंबर को खेला जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब बीबीएल का कोई मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेला जाएगा। चेन्नई में होने वाले इस मैच में रेनेगेड्स मेजबान टीम की भूमिका निभाएगी।

जियो हॉटस्टार पर दिखेगा लाइव मैच

इस मैच की लाइव कमेंट्री और टेलीकास्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के दो चैनल अपनी ब्रॉडकास्टिंग टीम को भारत भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ इस मैच का लाइव प्रसारण भारत में 'जियोस्टार' करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस ऐतिहासिक मुकाबले का ऐलान किया।

यह पहला मौका होगा, जब भारत में किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, भारत में बिग बैश लीग का आयोजन करने से बीबीएल की लोकप्रियता में और इजाफा होगा तथा दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला सुबह 10 बजे शुरू होगा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई समयानुसार मैच दोपहर 2 बजकर 40 मिनट पर शुरू होगा।

क्या है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का मकसद

बिग बैश लीग के महाप्रबंधक एलिस्टेयर डॉब्सन ने इस खास पहल को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम बताया। उन्होंने कहा, "भारत में हमारे खेल को हमेशा से शानदार समर्थन और मजबूत जुड़ाव मिला है। यह मुकाबला दोनों देशों की सरकारों के बीच की एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया भी है। हमें उम्मीद है कि यह मैच ऑस्ट्रेलिया की किसी भी घरेलू खेल प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला मुकाबला साबित होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "ऑस्ट्रेलिया में कई बार यह पूरी तरह महसूस नहीं किया जाता कि भारत समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में बिग बैश लीग (बीबीएल) की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हमें उम्मीद है कि भारत में मैच आयोजित करने से लीग और उसकी टीमों को लेकर दर्शकों की रुचि और लोकप्रियता में और इजाफा होगा। यह कदम प्रतियोगिता को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने में मदद करेगा।"

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Updated on:

10 Jul 2026 10:15 am

Published on:

10 Jul 2026 10:15 am

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