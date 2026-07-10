IND vs ENG 4th T20: टीम इंडिया को मिली तीसरी सबसे बड़ी हार, इंग्लैंड ने पलट दिया इतिहास

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए। हालांकि, इंग्लैंड ने बेहद आसानी से सिर्फ 13.5 ओवर में एक विकेट गंवाकर 159 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने 37 गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज की। गेंदों के लिहाज से यह भारतीय टीम की टी20 इंटरनेशनल में तीसरी सबसे बड़ी हार है। वहीं, इंग्लैंड ने 150 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेटों के लिहाज से अपनी संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है।