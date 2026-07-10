10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG 4th T20: टीम इंडिया को मिली तीसरी सबसे बड़ी हार, इंग्लैंड ने पलट दिया इतिहास

IND vs ENG: ब्रिस्टल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए। इंग्लैंड ने बेहद आसानी से सिर्फ 13.5 ओवर में एक विकेट गंवाकर 159 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 10, 2026

IND vs ENG 4th T20

भारत बनाम इंग्लैंड (फोटो- IANS)

India vs England: भारत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में मिली हार के साथ ही भारत ने लगातार दूसरी टी20 सीरीज गंवा दी है। पांच मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड ने अब 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक रहा।

2019 के बाद पहली बार 2 सीरीज में हार

टी20 इंटरनेशनल में साल 2019 के बाद यह पहला मौका है, जब भारतीय टीम को लगातार दो टी20 सीरीज गंवानी पड़ी है। इंग्लैंड से पहले भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में भारत ने न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाातर टी20 सीरीज में हार का सामना किया था।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन बनाए। हालांकि, इंग्लैंड ने बेहद आसानी से सिर्फ 13.5 ओवर में एक विकेट गंवाकर 159 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने 37 गेंदें शेष रहते हुए जीत दर्ज की। गेंदों के लिहाज से यह भारतीय टीम की टी20 इंटरनेशनल में तीसरी सबसे बड़ी हार है। वहीं, इंग्लैंड ने 150 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विकेटों के लिहाज से अपनी संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है।

पहली बार इंग्लैंड ने दी शिकस्त

इंग्लैंड ने भारत को पहली बार दो से उससे अधिक मैचों की टी20 द्विपक्षीय सीरीज में हराया है। इससे पहले, दोनों टीमों के बीच कुल 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थीं, जिसमें से 5 भारतीय टीम ने जीती थी, तो एक का अंत बराबरी पर हुआ था। इंग्लैंड की ओर से कप्तान हैरी ब्रूक ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 35 गेंदों में 79 रनों की दमदार पारी खेली।

वहीं, फिल साल्ट 42 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 68 गेंदों में 146 रनों की अटूट साझेदारी निभाते हुए इंग्लैंड को 9 विकेट से जीत दिलाई। सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला 11 जुलाई को साउथेम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

10 Jul 2026 08:35 am

Published on:

10 Jul 2026 08:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG 4th T20: टीम इंडिया को मिली तीसरी सबसे बड़ी हार, इंग्लैंड ने पलट दिया इतिहास

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ENG 4th T20: 2019 के बाद पहली बार लगातार 2 सीरीज हारी टीम इंडिया, इंग्लैंड ने बनाए कई रिकॉर्ड्स

Shreyas Iyer vs Tilak Vemra
क्रिकेट

England-India T20 Series : श्रेयस अय्यर ने जड़े 5 छक्के, बाकी बल्लेबाज फ्लॉप, 10 गेंद ही खेल सके वैभव सूर्यवंशी

Shreyas Iyer
क्रिकेट

ENG vs IND: इंग्लैंड ने चौथे T20 मैच में भारत को 9 विकेट से हराया, सीरीज़ की अपने नाम

ENG wins against IND
क्रिकेट

IND vs ENG: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, भारत ने किए दो बदलाव, संजू सैमसन को नहीं मिली जगह

IND vs ENG
क्रिकेट

संजू सैमसन नहीं खेलेंगे केरल क्रिकेट लीग, ऑक्शन में नहीं दिया नाम, पिछले सीजन थे सबसे महंगे खिलाड़ी

R Ashwin on Sanju Samson dropped, India vs Zimbabwe T20 squad 2026, Sanju Samson World Cup player of the tournament,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.