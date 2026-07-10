Djokovic vs Sinner LIVE Streaming: दोनों के बीच होती होगी कांटे की टक्कर, यहां देखें विंबलडन का सेमीफाइनल मुकाबला

यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच (Photo - IANS)
Djokovic vs Sinner LIVE Streaming Wimbledon 2026: विंबलडन 2026 में पुरुष सिंगल्स का सबसे रोमांचक मुकाबला आज यानी शुक्रवार 10 जुलाई को खेला जाएगा। 24 ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच 25वें खिताब की तलाश में डिफेंडिंग चैंपियन जानिक सिनर से भिड़ेंगे। ये मुकाबला सेंटर कोर्ट पर खेला जाएगा। पिछले साल भी दोनों दिग्गज सेमीफाइनल में भिड़े थे। ऐसे में यह मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है।
विंबलडन के इतिहास के सबसे लंबे क्वार्टर फ़ाइनल जीतने के बाद जोकोविच का मुक़ाबला अब सिनर से होगा। क्वार्टर फ़ाइनल में उन्होंने तीसरी वरीयता प्राप्त फ़ेलिक्स ऑगर-एलियासिम को 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) से हराया था। यह मुकाबला पांच सेटों तक चला था। जोकोविच विंबलडन में लगातार आठवीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।
वहीं दूसरी ओर सिनर ने क्वार्टर फ़ाइनल में जर्मनी के जान-लेनार्ड स्ट्रफ़ को सीधे सेटों में हराया था। सिनर पांचवां ग्रैंड स्लैम ख़िताब जीतने की तैयारी में हैं।
जोकोविच और सिनर पिछले चार सालों में तीसरी बार चैंपियनशिप के सेमीफ़ाइनल में आमने-सामने होंगे, इससे पहले खेले गए पिछले दो सेमीफ़ाइनल मुकाबलों में दोनों ने एक - एक जीता है। जोकोविच के ख़िलाफ़ सिनर का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड मजबूत है। दोनों के 11 बार आमने सामने आए हैं जिसमें से छह बार सिनर ने जीत हासिल की है और पांच मुक़ाबले जोकोविच ने जीते हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन का सेमीफ़ाइनल भी इन दोनों दिग्गजों के बीच खेला गया था। तब जोकोविच ने सिनर को हरा दिया था।
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