Djokovic vs Sinner LIVE Streaming: दोनों के बीच होती होगी कांटे की टक्कर, यहां देखें विंबलडन का सेमीफाइनल मुकाबला

जोकोविच और सिनर पिछले चार सालों में तीसरी बार चैंपियनशिप के सेमीफ़ाइनल में आमने-सामने होंगे, इससे पहले खेले गए पिछले दो सेमीफ़ाइनल मुकाबलों में दोनों ने एक - एक जीता है। जोकोविच के ख़िलाफ़ सिनर का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड मजबूत है। दोनों के 11 बार आमने सामने आए हैं जिसमें से छह बार सिनर ने जीत हासिल की है और पांच मुक़ाबले जोकोविच ने जीते हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन का सेमीफ़ाइनल भी इन दोनों दिग्गजों के बीच खेला गया था। तब जोकोविच ने सिनर को हरा दिया था।