French Open 2026: अन्ना कालिंस्काया को हरा माजा च्वालिन्स्का ने रचा इतिहास, पहली बार सेमीफाइनल में बनाई जगह

24 साल की माजा च्वालिन्स्का की इस साल की रोलैंड गैरोस में यह आठवीं जीत है। इस खिलाड़ी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। वह ओपन एरा में रोलैंड गैरोस महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सिर्फ दूसरी क्वालिफायर बन गई हैं। इससे पहले 2020 में नादिया पोडोरोस्का ने यह उपलब्धि हासिल की थी। ओपन एरा में कोई भी क्वालिफायर फ्रेंच ओपन फाइनल में नहीं पहुंचा है। च्वालिन्स्का के पास यह मौका है।