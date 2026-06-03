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French Open 2026: अन्ना कालिंस्काया को हरा माजा च्वालिन्स्का ने रचा इतिहास, पहली बार सेमीफाइनल में बनाई जगह

24 साल की माजा च्वालिन्स्का ने फ्रेंच ओपन के सेमीफ़ाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वार्टर-फ़ाइनल मुक़ाबले में एअन्ना कालिंस्काया को हराया है।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 03, 2026

french Open

पोलैंड की टेनिस स्टार माजा च्वालिन्स्का (photo - IANS)

Maja Chwalinska beat Anna Kalinskaya, French Open 2026: पोलैंड की टेनिस स्टार माजा च्वालिन्स्का ने फ्रेंच ओपन में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। बुधवार को कोर्ट फिलिप-चैटियर में नंबर 22 सीड एअन्ना कालिंस्काया को 7-6(3), 6-3 से हराकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई।

एरिना सबालेंका से हो सकता है सेमीफ़ाइनल

24 साल की माजा का अगला मुकाबला गुरुवार को पहली बार फाइनल में जगह बनाने के लिए वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालेंका और नंबर 25 सीड डायना श्नाइडर के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विनर से होगा। कड़ी रैलियों और अहम मोमेंटम स्विंग वाले मुकाबले में, च्वालिंस्का ने अहम मौकों पर शानदार संयम दिखाया और अन्ना कालिंस्काया को हराकर आखिरी चार में अपनी जगह पक्की की।

अन्ना कालिंस्काया ने मैच के सिर्फ दो एस मारे

पोलिश खिलाड़ी ने रिटर्न पर अपने मौकों का पूरा फायदा उठाया, आठ में से सात ब्रेक-पॉइंट चांस को शानदार तरीके से बदला, जबकि अन्ना कालिंस्काया ने 11 मौकों में से सिर्फ पांच को बदला। अन्ना कालिंस्काया ने मैच के सिर्फ दो एस मारे, लेकिन छह डबल फॉल्ट की वजह से उन्हें मुश्किल हुई, जिससे च्वालिंस्का पूरे मैच के दौरान स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के अंदर रहीं।

पहला गेम हारकर मैच की शुरुआत करने वाली च्वालिंस्का ने लगातार ब्रेक हासिल करके 5-1 की बढ़त बना ली। हालांकि, कालिंस्काया ने लगातार चार गेम जीतकर वापसी की। सेट आखिरकार टाई-ब्रेक तक गया, जो काफी आसान था। पहले सेट में काफी कड़ा मुकाबला होने के बाद, च्वालिंस्का अगले सेट में पूरी तरह हावी रहीं और वापसी का थोड़ा मौका गंवा दिया, क्योंकि उन्होंने लगातार दूसरा सेट 6-3 से जीतकर अगले राउंड में जगह बना ली।

मैच शुरू से आखिर तक काफी कड़ा मुकाबला रहा, जिसमें च्वालिंस्का ने कुल 82 अंक जीते, जबकि अन्ना कालिंस्काया ने 69 अंक हासिल किए और 43 रिसीविंग अंक हासिल किए।

च्वालिन्स्का ने रचा इतिहास

24 साल की माजा च्वालिन्स्का की इस साल की रोलैंड गैरोस में यह आठवीं जीत है। इस खिलाड़ी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। वह ओपन एरा में रोलैंड गैरोस महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सिर्फ दूसरी क्वालिफायर बन गई हैं। इससे पहले 2020 में नादिया पोडोरोस्का ने यह उपलब्धि हासिल की थी। ओपन एरा में कोई भी क्वालिफायर फ्रेंच ओपन फाइनल में नहीं पहुंचा है। च्वालिन्स्का के पास यह मौका है।

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Published on:

03 Jun 2026 07:31 pm

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