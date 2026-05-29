‘महिला को अंपायरिंग नहीं करनी चाहिए…’ मैच हारने के बाद पैराग्वे के खिलाड़ी ने दिया विवादित बयान, लगा करीब एक करोड़ का जुर्माना

French Open 2026: फ्रेंच ओपन 2026 के पहले हफ्ते में जहां एक तरफ बड़े उलटफेरे देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट लिंग भेदभाव को लेकर विवादों में घिर गया। दूसरे दौर का एक मुकाबला पैराग्वे के एडोल्फो डेनियल वालेजो और फ्रांस के 17 वर्षीय मोइजे कुआमे के बीच कोर्ट सुजान लेंग्लेन पर खेला गया। करीब पांच घंटे तक चले इस रोमांचक मुकाबले में कुआमे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वालेजो को 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (10-8) से हरा दिया।