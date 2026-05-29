29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Tennis News

‘महिला को अंपायरिंग नहीं करनी चाहिए…’ मैच हारने के बाद पैराग्वे के खिलाड़ी ने दिया विवादित बयान, लगा करीब एक करोड़ का जुर्माना

लोकल बॉय होने के कारण कुआमे को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला। जिसके चलते मैच हारने के बाद वालेजो काफी नाराज नजर आए और उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के हाई-वोल्टेज मैच में महिला अंपायर नहीं होनी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 29, 2026

french open 2026

ब्राजील की अनुभवी चेयर अंपायर आना कार्वाल्हो पर पैराग्वे के एडोल्फो डेनियल ने विवादित बयान दिया (Photo - french open)

French Open 2026: फ्रेंच ओपन 2026 के पहले हफ्ते में जहां एक तरफ बड़े उलटफेरे देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट लिंग भेदभाव को लेकर विवादों में घिर गया। दूसरे दौर का एक मुकाबला पैराग्वे के एडोल्फो डेनियल वालेजो और फ्रांस के 17 वर्षीय मोइजे कुआमे के बीच कोर्ट सुजान लेंग्लेन पर खेला गया। करीब पांच घंटे तक चले इस रोमांचक मुकाबले में कुआमे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वालेजो को 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (10-8) से हरा दिया।

मैच के बाद भड़के वालेजो

लोकल बॉय होने के कारण कुआमे को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला। जिसके चलते मैच हारने के बाद वालेजो काफी नाराज नजर आए और उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के हाई-वोल्टेज मैच में महिला अंपायर नहीं होनी चाहिए।

महिला अंपायर को लेकर दिया विवादित बयान

वालेजो को कुआमे द्वारा पॉइंट्स के बीच ज्यादा समय लेने पर ऐतराज था। उनका आरोप था कि ब्राजील की अनुभवी चेयर अंपायर आना कार्वाल्हो भीड़ को नियंत्रित करने में सख्त नहीं हो पा रही थीं। क्ले मैगजीन को दिए इंटरव्यू में वालेजो ने साफ कहा, “इस स्तर के मैच को पुरुष अंपायर को ही संभालना चाहिए। महिला अंपायर के लिए यह बहुत मुश्किल है।”

सोशल मीडिया पर भारी चर्चा छिड़ गई

यह बयान जारी होते ही सोशल मीडिया पर भारी चर्चा छिड़ गई। कई लोगों ने इसे लिंग भेदभावपूर्ण बताया, जबकि कुछ पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि वालेजो ने मैच हारने का गुस्सा अंपायर पर निकाला है। बता दें कि आना कार्वाल्हो ग्रैंड स्लैम स्तर की काफी अनुभवी अंपायर हैं और उन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण मैचों में ड्यूटी संभाली है। फ्रेंच ओपन आयोजकों की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मैच खुद बेहद रोमांचक था। पांच सेट तक चला यह मुकाबला आखिरी टाईब्रेक में कुआमे के दमखम के कारण सुर्खियों में आया था, लेकिन अब चर्चा का केंद्र मैच के बजाय वालेजो का विवादित बयान बन गया है।

फ्रेंच ओपन 2026 के पहले हफ्ते में टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी और टूर्नामेंट के सबसे बड़े दावेदार इटली के यानिक सिनर दूसरे दौर में ही बाहर हो गए। क्ले कोर्ट पर खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना के जुआन मैनुएल सेरुंडोलो ने सिनर को 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 से हरा दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

29 May 2026 06:21 pm

Hindi News / Sports / Tennis News / ‘महिला को अंपायरिंग नहीं करनी चाहिए…’ मैच हारने के बाद पैराग्वे के खिलाड़ी ने दिया विवादित बयान, लगा करीब एक करोड़ का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

Tennis News

खेल

ट्रेंडिंग

French Open: अंपायर से बोले मुझे उल्टी आ रही है, मैच के दौरान अचानक यानिक सिनर की तबीयत बिगड़ी, टूर्नामेंट से हुए बाहर

French Open 2026
Tennis News

मुश्किल दौर में अल्काराज के साथ खड़े हुए नडाल और सिनर, फ्रेंच ओपन से हुए बाहर

Carlos Alcaraz
Tennis News

Miami Open 2026: जैनिक सिनर ने जीता खिताब, फाइनल में जिरी लेहेका को हराया, रोजर फेडरर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

Jannik Sinner
Tennis News

Miami Open: सबालेंका फिर बनी चैम्पियन, कोको गॉफ को हरा लगातार दूसरी बार जीता खिताब, इन दिग्गजों के क्लब में हुई शामिल

Aryna Sabalenka champion Miami Open
Tennis News

Miami Open: जैनिक सिनर ने दामिर जुमहुर को हराया, जोकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी की

Tennis News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.