French Open: अंपायर से बोले मुझे उल्टी आ रही है, मैच के दौरान अचानक यानिक सिनर की तबीयत बिगड़ी, टूर्नामेंट से हुए बाहर

मैच की शुरुआत सिनर के दबदबे के साथ हुई। उन्होंने पहले सेट में ब्रेक लेकर 6-3 से आसानी से जीत हासिल कर ली। दूसरा सेट भी उनके कब्जे में दिख रहा था और वे 2-0 से आगे हो गए। लेकिन तीसरे सेट में मौसम ने भी करवट ली। दोपहर में तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया। 5-1 से आगे चल रहे सिनर को अचानक से शारीरिक परेशानी हुई। 5-4 पर सर्विस करते समय उन्होंने खेल रोक दिया। मेडिकल टाइमआउट के बाद जब वे लौटे, तो उनकी रैली पूरी तरह बदल चुकी थी।