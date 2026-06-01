French Open 2026: महिला अंपायर पर ‘अभद्र’ टिप्पणी करने पर वैलेजो पर बड़ा एक्शन, लगा 65 हजार डॉलर का जुर्माना

अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा के बाद, वैलेजो ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं अंपायर्स और उनके काम का सम्मान करता हूं। पांच घंटे की लड़ाई के बाद, मैं बहुत ज्यादा जोश में था और कई तरह की भावनाएं महसूस कर रहा था। मैं माफी मांगता हूं।" जो खिलाड़ी पुरुषों के सिंगल्स ड्रॉ के दूसरे राउंड तक पहुंचते हैं, उन्हें प्राइज मनी के तौर पर 1,51,000 डॉलर मिलते हैं। इसका मतलब है कि यह जुर्माना इस साल के टूर्नामेंट से वैलेजो की कमाई का लगभग आधा है।