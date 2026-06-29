Wimbledon 2026: प्राइज मनी को लेकर स्टार खिलाड़ियों ने खोला था मोर्चा, विंबलडन ने मानी ये डिमांड, विरोध प्रदर्शन रुका

'द गार्डियन' की रिपोर्ट के अनुसार, खिलाड़ियों के एक बयान में कहा गया, "वीकेंड पर खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों और एईएलटीसी लीडरशिप के बीच सकारात्मक बैठकों के बाद, खिलाड़ियों ने पुष्टि की है कि वे सोमवार 29 जून से टूर्नामेंट में मीडिया से जुड़े सामान्य काम फिर से शुरू करेंगे। यह फैसला विंबलडन के उस वादे पर आधारित है कि वे खिलाड़ियों द्वारा जुलाई 2025 में सौंपे गए तीनों बिंदुओं पर ठोस प्रस्तावों के साथ वापस आएंगे। मूल मुद्दे अभी भी हल नहीं हुए हैं और प्रस्ताव मिलने के बाद खिलाड़ी उन पर ध्यान से विचार करेंगे। खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान उन प्रस्तावों के संबंध में विंबलडन की तरफ से मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भी देंगे। विंबलडन और अन्य ग्रैंड स्लैम के साथ सकारात्मक बातचीत जारी रहेगी। खिलाड़ी और क्लब इस समय और कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।"