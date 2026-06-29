Women’s T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर हरमनप्रीत कौर निराश, गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा

आपको बता दें कि इस मुकाबले के 19वें ओवर में जेमिमा रॉड्रिग्स ने अनाबेल सदरलैंड के दो आसान कैच छोड़ दिए, जिसकी वजह से जो आखिरी क्षण में दबाव बना था, वो भी हट गया और ऑस्ट्रेलिया न एक ओर पहले ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। हरमनप्रीत कौर ने यह भी कहा कि भारतीय टीम लंबे समय से एक ही गलती दोहरा रही है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य का बचाव करते समय आखिरी ओवरों में जरूरत से ज्यादा रन देना टीम की बड़ी कमजोरी रही है। उन्होंने हार का ठीकरा गेंदबाजों के प्रदर्शन पर फोड़ते हुए कहा कि यदि बल्लेबाजी में हम पर्याप्त रन नहीं बना पाते और फिर गेंदबाजी में भी आखिरी ओवरों में रन लुटा देते हैं, तो उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है।