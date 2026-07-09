18 साल के अर्नव पापरकर का विंबलडन में धमाल, तैराकी करने गए थे पर खेलने लगे टेनिस

Arnav Paparkar -विंबलडन में करीब 36 साल बाद एक भारतीय ने कमाल दिखाया है। भारत के 18 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी अर्नव पापरकर लड़कों के अंतिम-8 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने लंदन में खेले जा रहे साल के तीसरे ग्रैंड स्लेम विंबलडन जूनियर बॉयज सिंगल्स के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। अर्नव ने अंतिम-16 राउंड में जापान के रियो तबाता को 6- 2, 6-1 से करारी शिकस्त दी। पुणे के रहने वाले अर्नव पापरकर इससे पहले अंतरराष्ट्रीय जूनियर खिताब जीत चुके हैं। उनको शुरु से ही खेलों में रुचि थी। वे जहां तैराकी सीखने जाते थे वहीं पास में टेनिस कोर्ट था। अर्नव ने वहीं प्रेक्टिस शुरु की। उन्होंने छह साल की उम्र में रैकेट थाम लिया था। अर्नव के परिवार ने भी उनके शौक पर बहुत पैसा खर्च किया। उन्हें स्पेन में महंगा प्रशिक्षण दिलाया।