Eng vs Ind 1st ODI: बर्मिंघम में पिछले ODI में हुई थी चौकों-छक्कों की बारिश, जब पहली पारी में बने 400 रन, पढ़ें एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट

एजबेस्टन के मैदान पर प्रैक्टिस करते भारतीय खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
England vs India 1st ODI Pitch Report: टी20 सीरीज के बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी, जिसका आगाज 14 जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्टन में होगा। भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे से खेले जाने वाले इस मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि टीम इंडिया पिछली सीरीज को भुलाकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। सबसे खास बात ये होगी कि लंबे समय बाद मैदान पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरेंगे, जिन्हें खेलते देखना का क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मैच से पहले एक बार एजबेस्टर की पिच रिपोर्ट और मौसम के हाल पर डालते हैं।
क्रिकेट फैंस के खुशी बात ये है कि बर्मिंघम में मंगलवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है। मैच के दौरान आसमान पूरी तरह से साफ रहने के आसार जताए गए हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस को बगैर किसी रोक-टोक के पूरा मैच देखने को मिलने की उम्मीद है।
एजबेस्टन की पिच की बात करें तो यहां बल्लेबाजों को मदद मिलती रही है। हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद रहती है, अगर बल्लेबाज कुछ देरे टिककर खेलें तो वह बड़े शॉट खेलने के साथ बड़ा स्कोर बना सकते हैं। जब पिछली बार मई 2025 में यहां इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच वनडे मुकाबला खेला गया था, तो मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 400 रन टांगे थे और विंडीज को सिर्फ 162 रन पर ऑलआउट कर 238 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी।
|वर्ष
|मुकाबला
|विजेता
|परिणाम
|2025
|इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|238 रन से जीता
|2021
|इंग्लैंड vs पाकिस्तान
|इंग्लैंड
|3 विकेट से जीता
|2019
|इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|8 विकेट से जीता
|2019
|बांग्लादेश vs भारत
|भारत
|28 रन से जीता
|2019
|इंग्लैंड vs भारत
|इंग्लैंड
|31 रन से जीता
|2019
|न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान
|पाकिस्तान
|6 विकेट से जीता
|2019
|न्यूजीलैंड vs दक्षिण अफ्रीका
|न्यूजीलैंड
|4 विकेट से जीता
|2017
|बांग्लादेश vs भारत
|भारत
|9 विकेट से जीता
|2017
|इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|40 रन से जीता
|2017
|पाकिस्तान vs दक्षिण अफ्रीका
|पाकिस्तान
|19 रन से जीता
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, शिवम दुबे और प्रसिद्ध कृष्णा।
बेन डकेट, विल जैक्स, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशीद, साकिब महमूद, टॉम बैंटन, जोश टंग, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स और रेहान अहमद।
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