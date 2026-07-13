Eng vs Ind 1st ODI: बर्मिंघम में पिछले ODI में हुई थी चौकों-छक्कों की बारिश, जब पहली पारी में बने 400 रन, पढ़ें एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट

England vs India 1st ODI Pitch Report: टी20 सीरीज के बाद अब भारतीय टीम इंग्‍लैंड के दौरे पर तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी, जिसका आगाज 14 जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्‍टन में होगा। भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे से खेले जाने वाले इस मुकाबले में कड़ी टक्‍कर देखने को मिल सकती है, क्‍योंकि टीम इंडिया पिछली सीरीज को भुलाकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। सबसे खास बात ये होगी कि लंबे समय बाद मैदान पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह मैदान पर उतरेंगे, जिन्‍हें खेलते देखना का क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मैच से पहले एक बार एजबेस्‍टर की पिच रिपोर्ट और मौसम के हाल पर डालते हैं।