ENG vs IND 1st ODI Playing XI: पहले वनडे में होगी विराट कोहली समेत 3 स्टार प्लेयर्स की वापसी, गौतम गंभीर न चाहते हुए भी अपने ‘चहेते’ को करेंगे बाहर

ENG vs IND 1st ODI Playing XI Prediction: इंग्‍लैंड के खिलाफ 14 जुलाई को वनडे सीरीज के आगाज के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा भी वापस आ गए हैं और इस बार जसप्रीत बुमराह भी खेलेंगे। मेजबान टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम मैनेजमेंट ज्‍यादा सतर्क होगा, ताकि जीत की पटरी पर लौटा जा सके। ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान शुभमन गिल को बेस्‍ट प्‍लेइंग इलेवन चुननी होगी। आइये इस मुकाबले से पहले भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं। किसे बेंच पर इंतजार करना होगा और किसको मौका मिल सकता है?