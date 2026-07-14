ENG vs IND, 1st ODI: जीत से आगाज करेगा भारत या इंग्लैंड मारेगा बाजी? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

ENG vs IND, 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज, मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच में स्टार भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी होगी। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी में भारत जहां इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का विजयी आगाज करना चाहेगा, वहीं टी-20 सीरीज में मिली हार का हिसाब भी चुकाने की कोशिश करेगा। हालांकि, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड को उसके घरेलू मैदान पर हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेजबान टीम घरेलू दर्शकों के सामने बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी।