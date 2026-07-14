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ENG vs IND, 1st ODI: जीत से आगाज करेगा भारत या इंग्लैंड मारेगा बाजी? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

England vs India: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच भारतीय समयानुसार आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबले से पहले जानें दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jul 14, 2026

ENG vs IND 1st ODI

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। (Photo- IANS)

ENG vs IND, 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज, मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच में स्टार भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी होगी। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की मौजूदगी में भारत जहां इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का विजयी आगाज करना चाहेगा, वहीं टी-20 सीरीज में मिली हार का हिसाब भी चुकाने की कोशिश करेगा। हालांकि, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड को उसके घरेलू मैदान पर हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेजबान टीम घरेलू दर्शकों के सामने बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी।

इंग्लैंड vs भारत ODI: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 110 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 61 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड को 44 मुकाबलों में जीत मिली है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच 2 मैच टाई रहे हैं और 3 मुकाबले बेनतीजा समाप्त हुए हैं। खास बात यह है कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने पिछले पांचों वनडे मैच जीते हैं।

इंग्लैंड ने भले ही हालिया टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारत को हराया हो, लेकिन वनडे क्रिकेट में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 2024 के बाद से इंग्लैंड ने सात में से पांच द्विपक्षीय वनडे सीरीज गंवाई हैं। वहीं, पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी थी। हालांकि, आंकड़ों पर नजर डालें तो एजबेस्टन में इंग्लैंड का वनडे रिकॉर्ड शानदार रहा है। टीम ने 2015 से इस मैदान पर लगातार सात वनडे मुकाबले जीते हैं।

एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट

एजबेस्टन की पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती जाती है। यदि बल्लेबाज शुरुआती चुनौती का धैर्यपूर्वक सामना करें और कुछ समय क्रीज पर बिताएं, तो इस मैदान पर बड़ा स्कोर बनाया जा सकता है।

संभावित भारतीय प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, अक्षर पटेल, शिवम दुबे या वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा या गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह।

इंग्लैंड की प्लेइंग-11

बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद।

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Updated on:

14 Jul 2026 07:25 am

Published on:

14 Jul 2026 07:25 am

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