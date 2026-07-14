IND vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड में शर्मनाक हार के बाद क्या टीम इंडिया करेगी वापसी? आज बर्मिंघम में ODI महामुकाबले से होगा नए सफर का आगाज

कप्तान शुभमन गिल का मानना है कि यह एक नया फॉर्मेट है और टीम के पास नई शुरुआत करने का मौका है। हालांकि, कोच गौतम गंभीर और गिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती खिलाड़ियों की चोट है। हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हैं। ऐसे में प्लेइंग इलेवन चुनना सिरदर्द बन गया है। हर्षित की जगह आए प्रिंस यादव को शायद बाहर बैठना पड़े, जबकि गुरनूर बरार या प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है। ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को चुनना होगा।