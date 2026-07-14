IND vs ENG: ‘मैं सिर्फ सॉरी कह सकता हूं’ टेस्ट कोच पद से हटाए जाने के बाद ब्रेंडन मैकुलम ने क्यों मांगी माफी?

IND vs ENG ODI Series: भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज से ठीक पहले इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मेन कोच ब्रेंडन मैकुलम को उनकी पोजिशन से हटा दिया गया है। इस बड़े फैसले के बाद मैकुलम ने मीडिया के सामने आकर इंग्लैंड के फैंस से सॉरी कहा है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम वनडे और टी-20 टीम के कोच तो बने रहेंगे, लेकिन साल 2022 से जिस टेस्ट टीम को उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से पूरी दुनिया में फेमस किया था, उसकी कमान अब उनके हाथों से ले ली गई है। भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच से ठीक पहले मैकुलम ने खुद इस बात को माना और कहा कि अब टीम को आगे बढ़ने के लिए एक नए लीडर और नई सोच की जरूरत है।