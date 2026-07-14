IND vs ENG: इंग्लैंड में भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने की रेस में विराट कोहली और रोहित शर्मा

अगर इंग्लैंड में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के इतिहास पर नजर डालें तो यह लिस्ट बड़ी है। राहुल द्रविड़ 648 रनों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर 17 मैचों में 639 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं, जिसमें एक सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। पूर्व कप्तान धोनी 21 मैचों में 613 रन और 5 हाफ सेंचुरी के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं, जहां उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 78 रन रहा है। विराट कोहली 581 रनों के साथ चौथे और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली 16 मैचों में 565 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। इनके अलावा युवराज सिंह भी 14 मैचों में 41.50 की शानदार एवरेज के साथ 498 रन बना चुके हैं।