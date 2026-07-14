England vs India 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। हैरी ने कहा कि यह एक अच्छी पिच लग रही है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि हमारे पास अच्छी बैटिंग करने का मौका है और उम्मीद है कि दूसरी इनिंग में कुछ स्पिन देखने को मिलेगी। हम दो स्पिनर और तीन सीमर के साथ खेल रहे हैं।