असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएस्केट छोड़ सकते हैं टीम इंडिया का साथ, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे हो सकता है आखिरी मैच

Ryan ten Doeschate resigns India coach: भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएस्केट अब भारतीय टीम के साथ अपना सफर खत्म करने का मन बना रहे हैं। अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें मंजूरी दे दी, तो इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को होने वाला तीसरा वनडे मैच (जो लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाना है) टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में उनका आखिरी दिन हो सकता है।