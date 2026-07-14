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असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएस्केट छोड़ सकते हैं टीम इंडिया का साथ, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे हो सकता है आखिरी मैच

Ryan ten Doeschate resigns India coach: भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएस्केट (Ryan ten Doeschate) जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं। इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद वह टीम इंडिया का साथ छोड़ सकते हैं, बशर्ते हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI इसके लिए तैयार हो जाएं।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 14, 2026

Gautam Gambhir assistant coach Ryan ten Doeschate resigns India coach

भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएस्केट (Photo - IANS)

Ryan ten Doeschate resigns India coach: भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीम के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएस्केट अब भारतीय टीम के साथ अपना सफर खत्म करने का मन बना रहे हैं। अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें मंजूरी दे दी, तो इंग्लैंड के खिलाफ 19 जुलाई को होने वाला तीसरा वनडे मैच (जो लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाना है) टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में उनका आखिरी दिन हो सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर रेयान टेन डोएस्केट ने BCCI को अपनी इस इच्छा के बारे में बता दिया है और उन्हें पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि उनके इस फैसले के पीछे कोई कड़वाहट या काम को लेकर नाराजगी नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से आपसी सहमति और दोस्ताना अंदाज में होने वाली विदाई होगी।

इस कारण से छोड़ना चाहते है अपना पद

टेन डोएस्केट के पद छोड़ने के पीछे पूरी तरह से निजी कारण हैं। उनके तीन छोटे बेटे हैं और उनकी पत्नी भी कामकाजी हैं, जिसके कारण वह लंदन में रहने वाले अपने परिवार को ज्यादा समय देना चाहते हैं। भारतीय टीम के साथ लगातार सफर करने के कारण वह अपने परिवार से दूर रहते थे, इसलिए अब वह कोई ऐसा काम तलाश रहे हैं जिसमें उन्हें कम यात्रा करनी पड़े।

इसके अलावा, टीम में उनके रोल को लेकर भी थोड़ी उलझन थी। कोच टेन मुख्य रूप से फील्डिंग के एक्सपर्ट हैं, लेकिन भारतीय टीम में पहले से ही मुख्य फील्डिंग कोच के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में फील्डिंग विभाग में रेयान का योगदान थोड़ा सीमित हो गया था।

गंभीर के हाथो में टेन का भविष्य

गौतम गंभीर और रेयान के बीच बेहद मजबूत रिश्ते रहे हैं। गंभीर ने ही दो साल पहले टीम का मुख्य कोच बनने के बाद रेयान को इस पद के लिए बीसीसीआई (BCCI) को सुझाया था। गंभीर उन पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए ऐसी संभावना भी है कि गंभीर उनके इस्तीफे को रोक दें या उन्हें मनाने की कोशिश करें, खासकर तब जब हाल के दिनों में भारतीय टीम का प्रदर्शन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा है।

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Updated on:

14 Jul 2026 04:13 pm

Published on:

14 Jul 2026 03:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / असिस्टेंट कोच रेयान टेन डोएस्केट छोड़ सकते हैं टीम इंडिया का साथ, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे हो सकता है आखिरी मैच

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