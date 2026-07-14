Eng vs Ind: एजबेस्टन में 12 साल से अजेय है इंग्लैंड, क्या आज रुक पाएगा विजय रथ, आखिरी बार भारत ने ही रौंदा था 9 विकेट से

ODI ट्रॉफी के साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
England ODIs record at Edgbaston: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मुकाबले से हो गया है। भारतीय टीम टी20 सीरीज में मिली शर्मनाक हार का हिसाब वनडे में चुकता करने उतरी है, लेकिन एजबेस्टन के वनडे आंकड़े डराने वाले हैं। इस मैदान पर मेजबान पिछले 12 साल से वनडे क्रिकेट में अजेय है। उसे आखिरी बार 2014 में भारत ने ही 9 विकेट से हराया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया इस बार भी उसके विजय रथ को रोक पाती है या नहीं?
एजबेस्टन में इंग्लैंड के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो 2014 में भारत से बुरी तरह हारने के बाद इंग्लैंड ने यहां विभिन्न टीमों के खिलाफ सात वनडे मुकाबले खेले हैं और सातों ही जीते हैं। मेजबान इंग्लिश टीम ने आखिरी मुकाबला यहां मई 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था, जिसमें उसने 400 रन का विशाल स्कोर बनाकर विंडीज की टीम को महज 162 रन पर समेट दिया था और 238 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी।
|वर्ष
|मुकाबला
|विजेता
|परिणाम
|2026
|इंग्लैंड vs भारत
|मैच 14 जुलाई को
|मैच जारी
|2025
|इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज
|इंग्लैंड
|238 रन से जीता
|2021
|इंग्लैंड vs पाकिस्तान
|इंग्लैंड
|3 विकेट से जीता
|2019
|इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|8 विकेट से जीता
|2019
|इंग्लैंड vs भारत
|इंग्लैंड
|31 रन से जीता
|2017
|इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लैंड
|40 रन से जीता
|2016
|इंग्लैंड vs श्रीलंका
|इंग्लैंड
|10 विकेट से जीता
|2015
|इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड
|इंग्लैंड
|210 रन से जीता
|2014
|इंग्लैंड vs भारत
|भारत
|9 विकेट से जीता
बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में सितंबर 2014 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। उस मुकाबले में इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते 206 रन पर ऑलआउट हो गई थी। उसके लिए मोईन अली ने सर्वाधिक 67 रनों की पारी खेली थी। जबकि भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए थे।
207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने अजिंक्य रहाणे के शतक और शिखर धवन के नाबाद 97 रन की बदौलत महज 30.3 ओवर में 212 रन बनाते हुए 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी।
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