14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG 1st ODI: क्या 100 शतकों का रिकॉर्ड होगा विराट का आखिरी लक्ष्य? पार्थिव पटेल ने बताया कोहली का सबसे बड़ा मोटिवेशन

Parthiv Patel on Virat Kohli 100 centuries record motivation: भारत और इंग्लैंड के बीच आज यानी मंगलवार 14 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो रही है। इस महामुकाबले से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने विराट कोहली के मोटिवेशन और 100 शतकों के महारिकॉर्ड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jul 14, 2026

Virat Kohli 100 centuries record motivation , Parthiv Patel on Virat Kohli 100 hundreds , India vs England 1st ODI Trent Bridge Nottingham ,

विराट कोहली (Photo - IANS)

Parthiv Patel on Virat Kohli 100 centuries record motivation: टीम इंडिया आज से इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलकर अपने ICC टी20 वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों की शुरुआत करने जा रही है। इस सीरीज में सभी की नजरें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी होंगी। ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेल रहे हैं, इसलिए हर सीरीज में इनके प्रदर्शन को बारीकी से परखा जाएगा।

इसी बीच, भारत के पूर्व विकेटकीपर और क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने विराट कोहली को लेकर एक बेहद दिलचस्प बात कही है। पार्थिव का मानना है कि विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया है, इसलिए अब उनके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

'अगर ये दिमाग में है तो रन बनेंगे…'

जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के एक शो में बात करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा, 'विराट कोहली के पास पाने के लिए अब क्या बाकी है? उन्होंने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और जो एक कसर बची थी, वह टी20 वर्ल्ड कप जीतकर पूरी कर ली। उनकी कप्तानी में भारत टेस्ट में नंबर 1 बना और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का महारिकॉर्ड ही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। अगर यह लक्ष्य उनके दिमाग में है, तो रन अपने आप बनते चले जाएंगे। जब विराट रन बनाएंगे और अच्छी फॉर्म में रहेंगे, तो इससे बाकी भारतीय बल्लेबाजों को भी बहुत फायदा होगा।'

टीम इंडिया की बैटिंग होगी मजबूत

इसी शो में मौजूद भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। नायर ने कहा कि रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल खेलने के मास्टर हैं। सेना (SENA) देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) में रोहित का रिकॉर्ड कमाल का है क्योंकि वह तेज गेंदबाजी और शॉर्ट बॉल का बखूबी सामना करते हैं। नायर के मुताबिक, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की मौजूदगी से भारतीय बैटिंग बेहद मजबूत होगी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को उनके खिलाफ अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

14 Jul 2026 02:05 pm

Published on:

14 Jul 2026 02:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG 1st ODI: क्या 100 शतकों का रिकॉर्ड होगा विराट का आखिरी लक्ष्य? पार्थिव पटेल ने बताया कोहली का सबसे बड़ा मोटिवेशन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड में शर्मनाक हार के बाद क्या टीम इंडिया करेगी वापसी? आज बर्मिंघम में ODI महामुकाबले से होगा नए सफर का आगाज

India vs England 1st ODI, Edgbaston Birmingham ODI match, Shubman Gill captaincy, Rohit Sharma Virat Kohli Bumrah return, India ODI squad vs England, Team India World Cup preparation
क्रिकेट

विराट कोहली संग क्या प्लान बना रहे हैं शुभमन गिल? 2027 वर्ल्ड कप को लेकर खुद किया बड़ा खुलासा

Virat Kohli with Shubman Gill discussion on 2027 odi world cup.
क्रिकेट

ENG vs IND, 1st ODI: जीत से आगाज करेगा भारत या इंग्लैंड मारेगा बाजी? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

ENG vs IND 1st ODI
क्रिकेट

बर्मिंघम में पिछले ODI में हुई थी चौकों-छक्कों की बारिश, जब पहली पारी में बने 400 रन, पढ़ें एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट

Eng vs Ind 1st ODI Pitch Report
क्रिकेट

पहले वनडे में होगी विराट कोहली समेत 3 स्टार प्लेयर्स की वापसी, गौतम गंभीर न चाहते हुए भी अपने 'चहेते' को करेंगे बाहर

ENG vs IND 1st ODI Playing XI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.