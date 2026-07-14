IND vs ENG 1st ODI: क्या 100 शतकों का रिकॉर्ड होगा विराट का आखिरी लक्ष्य? पार्थिव पटेल ने बताया कोहली का सबसे बड़ा मोटिवेशन

जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के एक शो में बात करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा, 'विराट कोहली के पास पाने के लिए अब क्या बाकी है? उन्होंने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती और जो एक कसर बची थी, वह टी20 वर्ल्ड कप जीतकर पूरी कर ली। उनकी कप्तानी में भारत टेस्ट में नंबर 1 बना और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का महारिकॉर्ड ही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। अगर यह लक्ष्य उनके दिमाग में है, तो रन अपने आप बनते चले जाएंगे। जब विराट रन बनाएंगे और अच्छी फॉर्म में रहेंगे, तो इससे बाकी भारतीय बल्लेबाजों को भी बहुत फायदा होगा।'