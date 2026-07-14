Eng vs Ind 1st ODI: भारत ने इंग्लैंड को महज 258 रन पर समेटा, क्या 12 साल बाद फिर इतिहास रचेगी भारतीय टीम

England vs India 1st ODI Match Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज के बाद तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया, लेकिन इंग्‍लैंड की टीम 47.5 ओवर में महज 258 रन पर सिमट गई। मेजबान इंग्लिश टीम की ओर से जहां जो रूट और लियाम डॉसन ने अर्धशतक लगाए। वहीं, भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्‍यादा चार विकेट चटकाए। अगर, टीम इंडिया ये मैच जीतती है, तो पिछले 12 सालों से एजबेस्‍टन में अजेय रही मेजबान इंग्लिश टीम का विजय रथ रोक देगी।