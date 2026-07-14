शुभमन गिल की अगुवाई में अगर भारतीय टीम हैरी ब्रूक की टीम को हराने में सफल रहती है, तो गिल बर्मिंघम में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत दर्ज करने वाले तीसरे भारतीय कप्‍तान बन जाएंगे। बता दें कि बर्मिंघम में गिल से पहले इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ चार भारतीयों राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमएस धोनी और विराट कोहली ने ही भारतीय वनडे टीम की कप्‍तानी की। एमएस धोनी की अगुवाई में भारत ने बर्मिंघम में दो मैच खेले, जिनमें से एक जीता और एक हारा। इसके अलावा भारतीय वनडे टीम ने राहुल द्रविड़ के नेतृत्‍व में एक मैच जीता है।