ENG vs IND: भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 6 विकेट से हराकर सीरीज़ में बनाई बढ़त, अक्षर पटेल का ऑल-राउंड प्रदर्शन

भारत की जीत में अक्षर पटेल (Axar Patel) के ऑल-राउंड प्रदर्शन की अहम भूमिका रही। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 9.5 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीँ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 52 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 57 रन की नाबाद पारी खेली। इस ऑल-राउंड प्रदर्शन के लिए अक्षर को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) ने भी अक्षर का बखूबी साथ निभाया और 63 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 52 रन की नाबाद पारी खेली। अक्षर और वॉशिंगटन के बीच 102 रन की पार्टनरशिप हुई।