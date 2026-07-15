IND vs ENG: नहीं चले रोहित शर्मा-विराट कोहली, फिर भी टीम इंडिया ने हासिल किया 250+ का लक्ष्य, बन गया रिकॉर्ड

Team India Record at Birmingham: बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड (India vs England) को छह विकेट से हराकर यूके दौरे की पहली जीत दर्ज की। रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) के फ्लॉप रहने के बावजूद शुभमन गिल (Shubman Gill), वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sunder) और अक्षर पटेल (Axar Patel) की शानदार पारियों से टीम इंडिया ने 259 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस रन चेज के बाद टीम इंडिया (Indian Cricket Team) ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।