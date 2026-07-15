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IND vs ENG: नहीं चले रोहित शर्मा-विराट कोहली, फिर भी टीम इंडिया ने हासिल किया 250+ का लक्ष्य, बन गया रिकॉर्ड

IND vs ENG: बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर यूके दौरे की पहली जीत दर्ज की। रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्लॉप रहने के बावजूद शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की शानदार पारियों से टीम इंडिया ने 259 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 15, 2026

Rohit Sharma

रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

Team India Record at Birmingham: बर्मिंघम वनडे में भारत ने इंग्लैंड (India vs England) को छह विकेट से हराकर यूके दौरे की पहली जीत दर्ज की। रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) के फ्लॉप रहने के बावजूद शुभमन गिल (Shubman Gill), वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sunder) और अक्षर पटेल (Axar Patel) की शानदार पारियों से टीम इंडिया ने 259 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इस रन चेज के बाद टीम इंडिया (Indian Cricket Team) ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।

टीम इंडिया ने चेज किया 259 का लक्ष्य

आयरलैंड में दो मैचों की टी20 सीरीज और इंग्लैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज (IND vs ENG T20 Series 2026) गंवाने के बाद भारत को यह पहली जीत मिली। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर में 258 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। 259 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 45.2 ओवर में सिर्फ चार विकेट खोकर हासिल कर लिया।

इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। इसके बावजूद टीम इंडिया 250 से ज्यादा रन के लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही। पिछले 10 सालों में यह सिर्फ दूसरी बार हुआ है, जब भारत ने 250 से अधिक रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी अर्धशतक तक नहीं जड़ पाए।

रोहित शर्मा ने 21 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए और ब्रायडन कार्स की गेंद पर हैरी ब्रूक को कैच देकर पवेलियन लौट गए। वहीं विराट कोहली जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए।

12 सालों में पहली बार हारी इंग्लैंड

इस मुकाबले में शुभमन गिल 80 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए, जबकि श्रेयस अय्यर 35 रन बनाकर रन आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर ने 52 रन और अक्षर पटेल ने नाबाद 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इसके अलावा, इंग्लैंड की एजबेस्टन में 2015 के बाद यह पहली हार है। एजबेस्टन में इंग्लैंड को आखिरी बार भारत ने ही 2014 में हराया था। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में भारत की यह लगातार छठी जीत है।

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Updated on:

15 Jul 2026 09:42 am

Published on:

15 Jul 2026 09:40 am

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