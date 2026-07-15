IND vs ENG: मैच के बाद शुभमन गिल और हैरी ब्रूक के बीच दिखा कोल्ड वॉर! भारतीय कप्तान ने बताई टीम की ताकत

इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, "मिडिल ओवर्स में 20 रन के भीतर 5 विकेट गंवाने से चीजे मुश्किल हो गईं, नहीं तो टीम 320-330 के स्कोर तक पहुंच सकती थी। दूसरी पारी में पिच का मिजाज बदल गया और वह पहले से धीमी हो गई थी। पारी के ब्रेक के समय हमें लगा कि अगर पिच वैसी ही रहती तो यह स्कोर बचाने के लिए पर्याप्त होता। हम टीम का चयन पिच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करेंगे। किसी दूसरे दिन हम 300-320 रन बना सकते हैं और फिर हमारे स्पिनर मुकाबले को रोमांचक बना सकते हैं।"