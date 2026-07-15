15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG: मैच के बाद शुभमन गिल और हैरी ब्रूक के बीच दिखा कोल्ड वॉर! भारतीय कप्तान ने बताई टीम की ताकत

IND vs ENG 1st ODI: भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद शुभमन गिल ने बताया की इस टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 15, 2026

IND vs ENG 1st ODI

भारत बनाम इंग्लैंड (फोटो-IANS)

India vs England ODI Series 2026: बर्मिंघम में इंग्लैंड को 12 साल के बाद वनडे मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरू ब्रूक ने बताया कि अगर बीच के ओवरों में 20 रन के भीतर उनकी टीम 5 विकेट नहीं गंवाती, तो 320-330 के स्कोर तक पहुंच सकती थी। मैच के बाद शुभमन गिल ने करारा जवाब दिया और बताया कि जिस तरह से ही उनकी टीम की बल्लेबाजी लाइन-अप है, वो 330 के स्कोर को भी आसानी से चेज कर लेती।

258 रन पर सिमट गई थी इंग्लैंड

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच को 6 विकेट से जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी इकाई पर भरोसा जताया है। कप्तान का मानना है कि अगर टीम इंडिया के सामने 300-320 रन का लक्ष्य भी होता, तो उसे हासिल करने का पूरा विश्वास था। एजबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47.5 में 258 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 45.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

जीत के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "जब आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर रन बनाकर मैच खत्म करता है, तो बतौर कप्तान काफी आत्मविश्वास मिलता है। यह हमारी टीम कॉम्बिनेशन की बात है। हमारा गेंदबाजी आक्रमण अपेक्षाकृत युवा है, जबकि बल्लेबाजी इकाई अधिक अनुभवी है। इसलिए अगर हमारे सामने 300-320 रन का लक्ष्य भी होता, तब भी हमें उसे हासिल करने का पूरा भरोसा था।"

उन्होंने कहा, "मिडिल ओवर्स में हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी रही। हमने सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। पावरप्ले के आखिरी हिस्से में इंग्लैंड ने कुछ रन जरूर बनाए और हमें दबाव में डाला, लेकिन जिस तरह हमने वापसी की, वही सबसे अहम रहा। हम अलग-अलग टीम कॉम्बिनेशन आजमाते रहेंगे और देखेंगे कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में कौन-सा संयोजन हमें सबसे बेहतर संतुलन देता है। यहां की परिस्थितियां साउथ अफ्रीका जैसी थीं। गेंद उछाल ले रही थी और शुरुआत में रन बनाना आसान नहीं था। हालांकि, बाद में विकेट बेहतर हो गई और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो गई।"

इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, "मिडिल ओवर्स में 20 रन के भीतर 5 विकेट गंवाने से चीजे मुश्किल हो गईं, नहीं तो टीम 320-330 के स्कोर तक पहुंच सकती थी। दूसरी पारी में पिच का मिजाज बदल गया और वह पहले से धीमी हो गई थी। पारी के ब्रेक के समय हमें लगा कि अगर पिच वैसी ही रहती तो यह स्कोर बचाने के लिए पर्याप्त होता। हम टीम का चयन पिच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करेंगे। किसी दूसरे दिन हम 300-320 रन बना सकते हैं और फिर हमारे स्पिनर मुकाबले को रोमांचक बना सकते हैं।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

15 Jul 2026 11:29 am

Published on:

15 Jul 2026 11:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG: मैच के बाद शुभमन गिल और हैरी ब्रूक के बीच दिखा कोल्ड वॉर! भारतीय कप्तान ने बताई टीम की ताकत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड तो हारा, लेकिन रोहित-कोहली के खराब फॉर्म से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन

ndia vs England 1st ODI, Rohit Sharma Virat Kohli Failure,
क्रिकेट

IND vs ENG: नहीं चले रोहित शर्मा-विराट कोहली, फिर भी टीम इंडिया ने हासिल किया 250+ का लक्ष्य, बन गया रिकॉर्ड

Rohit Sharma
क्रिकेट

IND vs ENG 1st ODI: टीम इंडिया से हारने के बाद हैरी ब्रूक ने बताई कहां हुई गलती, बल्लेबाजों को बताया जिम्मेदार

eng vs ind
क्रिकेट

ENG vs IND: भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 6 विकेट से हराकर सीरीज़ में बनाई बढ़त, अक्षर पटेल का ऑल-राउंड प्रदर्शन

India defeats England
क्रिकेट

शुभमन गिल ने इंग्‍लैंड के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, पिछली 6 वनडे पारियों में 5वां 50+ स्‍कोर

Shubman Gill in ODIs in 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.