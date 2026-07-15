Brendon Mccullum की छुट्टी के बाद इंग्लैंड को चाहिए नया कोच, रेस में IPL फ्रेंचाइजी के कोचों का दबदबा

दिलचस्प बात यह है कि इस 9 लोगों की शॉर्टलिस्ट में सिर्फ दो ही अंग्रेज खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें अफगानिस्तान टीम को चमकाने वाले जोनाथन ट्रॉट और ग्लैमरगन के कोच रिचर्ड डॉसन का नाम है। भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ और इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ इस फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं। इंग्लैंड पिछले 9 में से 7 टेस्ट हार चुका है, इसलिए बोर्ड जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहता। जरूरत पड़ने पर मार्कस ट्रेस्कोथिक को पाकिस्तान सीरीज के लिए अंतरिम कोच भी बनाया जा सकता है।