IND vs ENG 2nd ODI: कार्डिफ में सीरीज पर कब्जा करने उतरेगा भारत, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

India vs England 2nd ODI Weather Report: भारतीय टीम ने एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार, 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, वहीं हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम सीरीज में वापसी की कोशिश करेगी।