9 दिन पहले PSL न खेलने की घोषणा की थी, अब IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होगा ये खिलाड़ी

Spencer Johnson to replace Nathan Ellis in CSK squad ahead of IPL 2026: क्रिकेट जगत में फिर एक बार ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान को ट्रॉल करने के लिए भारतीय मीम पेजों को कंटेंट मिल गया है। ऑस्ट्रेलियाई लेफ्ट-आर्म पेसर स्पेन्सर जॉनसन ने 15 मार्च को PSL 2026 से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की थी, मगर उसके ठीक नौ दिन बाद उन्होंने आईपीएल की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहन ली है।



जॉनसन को 1.5 करोड़ रुपये में साइन कर सुपर किंग्स ने उन्हें चोटिल नेथन एलिस के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने गेंदबाजी आक्रमण में शामिल किया है। आईपीएल की आधिकारिक मीडिया बुलेटिन में पुष्टि हुई है कि स्पेंसर हमवतन एलिस की जगह लेंगे।