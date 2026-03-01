IPL 2026 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका, टूर्नामेंट से बाहर हुआ ये विस्फोटक ओपनर

डकेट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि यह उनके लिए बेहद मुश्किल निर्णय था। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के लिए खेलना बचपन से उनका सपना रहा है और वे अपने देश के क्रिकेट को सब कुछ देना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें समर सीजन से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना होगा।



डकेट के इस फैसले के पीछे एशेज सीरीज में उनकी निराशाजनक बल्लेबाजी भी एक बड़ी वजह रही, जहां वे 10 पारियों में मात्र 202 रन ही बना पाए। साथ ही, टी20 वर्ल्ड कप में वे टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन एक भी मैच में उन्हें मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला।