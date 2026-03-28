MI vs KKR Pitch Report: रविवार को वानखेड़े में भिड़ेगी मुंबई इंडियन्स और कोलकाता नाइटराइडर्स, जानिए कैसा रहेगा पिच का मिजाज

वानखेड़े स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। यह कईं सालों से एक बैटिंग फ्रैंडली विकेट है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छे तरीके से आती है और छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं। स्क्वायर बाउंड्री 64 से 69 मीटर के बीच है जबकि सीधी बाउंड्री 76-85 मीटर के बीच रहती है।



हालांकि, गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी मदद मिलती है और मैदान समुद्र के नजदीक होने के कारण तेज हवा पेसर्स को नई गेंद से अच्छा स्विंग दिला सकती है। स्पिनरों को इस पिच पर खास टर्न नहीं मिलती, इसलिए उन्हें लाइन-लैंथ और अनुशासन पर ही निर्भर रहना होगा।



वानखेड़े में पहली पारी का औसत स्कोर करीब 180 रन रहा है, हालांकि कई मौकों पर टीमें 200 का आंकड़ा भी पार कर चुकी हैं। ओस का हल्का-फुल्का असर आमतौर पर दूसरी पारी के 14वें-15वें ओवर से शुरू होता है, जिससे गेंदबाजों के लिए डेथ ओवरों में गेंदबाजी करना कभी-कभी चुनौती भरा हो सकता है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है।