IPL 2026 से ठीक पहले KKR ने खोजा चोटिल हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट, ये भारतीय तेज गेंदबाज लेगा जगह

Navdeep Saini to replace injured Harshit Rana in KKR for IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के लिए आईपीएल 2026 की सक्वाड में बड़ा बदलाव आ गया है। टीम के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने आईपीएल सीजन की शुरुआत से ठीक पहले भारतीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को रिप्लेसमेंट के रूप में चुना है। केकेआर को उम्मीद होगी कि सैनी की तेज रफ्तार और अतिरिक्त उछाल बॉलिंग लाइन-अप को नई ताकत देंगे।



सैनी ने हाल ही में केकेआर कैंप में ट्रायल्स दिए थे, जहां उनकी गेंदबाजी ने कोचिंग स्टाफ को प्रभावित किया। 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड और बैट्समैन को परेशान करने वाले उछाल के साथ सैनी पावरप्ले और डेथ ओवर दोनों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। कोलकाता अब अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए इस बदलाव पर भरोसा जता रही है। टीम के मेंटर और कोचिंग स्टाफ का मानना है कि सैनी का अनुभव और फिटनेस मौजूदा स्क्वाड को संतुलन देगा।