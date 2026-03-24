15 हजार करोड़ से अधिक में बिकी राजस्थान रॉयल्स, बन सकती है दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट फ्रेंचाइजी, जानिए कौन होगा नया मालिक

राजस्थान रॉयल्स की यह संभावित बिक्री क्रिकेट फ्रेंचाइजी के कारोबार में एक नया कीर्तीमान स्थापित कर सकती है। इससे पहले लखनऊ सुपर जाइंट्स 2021 में लगभग 7,090 करोड़ रुपये (करीब 94.5 करोड़ डॉलर) में खरीदी गई थी, जो उस समय का रिकॉर्ड था। गुजरात टाइटंस में 2024 में टोरेंट ग्रुप ने 67 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 83.3 करोड़ डॉलर में हासिल की थी। इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग में 'लंदन स्पिरिट' की कीमत बिक्री के समय लगभग 37 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। आरसीबी की बिक्री की प्रक्रिया भी इस समय जारी होने की खबरें हैं, जहां वैल्यूएशन करीब 2 अरब डॉलर तक पहुंचने की बात है।



इसी संबंध में सीनियर कमेंटेटर और विशेषज्ञ हर्षा भोगले ने 24 मार्च को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि राजस्थान रॉयल्स की 1.63 अरब डॉलर की बिक्री को अगर लंदन स्पिरिट के 37 करोड़ डॉलर के मूल्यांकन से तुलना करें तो यह सौदा दुनियाभर में क्रिकेट की बढ़ती व्यावसायिक ताकत को दर्शाता है।