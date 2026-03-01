24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आईपीएल

IPL 2026 से बाहर हुए यश दयाल, बलात्कार के मुकदमों के बीच रीटेन करने के लिए फ्रैंचाइजी को झेलना पड़ा था विरोध

Yash Dayal Ruled out of IPL 2026: RCB ने पुष्टि की है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। दयाल दो अलग-अलग राज्यों में यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saksham Agrawal

Mar 24, 2026

Yash Dayal ruled out of IPL 2026

आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे यश दयाल (फोटो: IANS)

Yash Dayal Ruled out of IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के क्रिकेट डायकेर्टर मो. बोबैट ने मंगलवार को एक प्री-टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल आईपीएल के 2026 सीजन में फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं होंगे।

बोबैट ने साफ किया कि दयाल अभी भी आरसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैनेजमेंट ने तय किया है कि इस समय उनका टीम में शामिल होना न तो उनके लिए, और न ही फ्रेंचाइजी के हित में होगा।

आरसीबी ने रीटेन किया तब उठे सवाल

दयाल पर दो अलग-अलग राज्यों में यौन शोषण के गंभीर मामले दर्ज हैं। पहला मामला जुलाई 2025 में गाजियाबाद में दर्ज किया गया, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि दयाल ने शादी का वादा कर उनके साथ लंबे संबंध के दौरान शोषण किया। दूसरा मामला जयपुर में दर्ज किया गया, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि दयाल ने उसे क्रिकेट करियर में मदद का झांसा देकर दो साल तक बार-बार यौन शोषण किया। जयपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने दिसंबर 2025 में दयाल की अग्रिम जमानत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि साक्ष्य उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं।

इन आरोपों के बावजूद नवंबर 2025 में जब आरसीबी ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी की तो दयाल को 5 करोड़ रुपए में बरकरार रखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। प्रशंसकों ने सवाल उठाया कि ऐसे गंभीर मामले में आरोपी खिलाड़ी को टीम में रखना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ भी दयाल को यूपी टी20 लीग से बाहर कर चुका था और उन्हें रणजी ट्रॉफी टीम में भी जगह नहीं दी गई थी।

यश के आईपीएल करियर पर एक नजर

यश दयाल ने IPL 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ अपना डेब्यू किया था और नौ मैचों में 11 विकेट लेकर टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। 2024 में आरसीबी का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने सीजन में 15 विकेट लेकर टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में योगदान दिया। 2025 में दयाल ने 13 विकेट लेकर आरसीबी की पहली खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अब उनकी अनुपस्थिति में बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी पर दबाव और बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलियाई पेसर जोश हेजलवुड भी चोट के कारण शुरुआती मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में टीम को भुवनेश्वर कुमार के अलावा राशिख सलाम, अभिनंदन सिंह और मंगेश यादव जैसे युवा गेंदबाजों पर निर्भर रहना होगा, जबकि ओवरसीज विकल्पों में जैकब डफी, नुवान थुशारा और रोमारियो शेफर्ड उप्लब्ध रहेंगे। आरसीबी 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने खिताब का बचाव करने के इरादे से सीजन की शुरुआत करेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Sports News

Sports news In Hindi

Updated on:

24 Mar 2026 08:56 pm

Published on:

24 Mar 2026 08:48 pm

Hindi News / IPL / IPL 2026 से बाहर हुए यश दयाल, बलात्कार के मुकदमों के बीच रीटेन करने के लिए फ्रैंचाइजी को झेलना पड़ा था विरोध

बड़ी खबरें

View All

आईपीएल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

9 दिन पहले PSL न खेलने की घोषणा की थी, अब IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होगा ये खिलाड़ी

Spencer Johnson to replace Nathan ellis in CSK for IPL 2026
आईपीएल

15 हजार करोड़ से अधिक में बिकी राजस्थान रॉयल्स, बन सकती है दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट फ्रेंचाइजी, जानिए कौन होगा नया मालिक

Rajasthan Royals set to undergo a ownership transition
क्रिकेट

धोनी के संन्यास पर फिर चर्चा शुरू, पूर्व भारतीय ओपनर ने कसा तंज, कहा ‘आप डगआउट से टीम नहीं चला सकते’

Aakash Chopra suggests MS Dhoni should retire
आईपीएल

IPL में युवराज सिंह के नाम है डेढ़ दशक पुराना रिकॉर्ड, जिसे आज तक नहीं तोड़ सका कोई खिलाड़ी

Yuvraj Singh
क्रिकेट

IPL 2025: जानिए क्या है आईपीएल का सजा देने वाला सूट, जिसे गलती करने पर पहनकर घूमना होता है

mumbai indians punishment jumpsuit, IPL 2025, MI punishment jumpsuit, IPL Punishment rules,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.