IPL 2026 से बाहर हुए यश दयाल, बलात्कार के मुकदमों के बीच रीटेन करने के लिए फ्रैंचाइजी को झेलना पड़ा था विरोध

दयाल पर दो अलग-अलग राज्यों में यौन शोषण के गंभीर मामले दर्ज हैं। पहला मामला जुलाई 2025 में गाजियाबाद में दर्ज किया गया, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि दयाल ने शादी का वादा कर उनके साथ लंबे संबंध के दौरान शोषण किया। दूसरा मामला जयपुर में दर्ज किया गया, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि दयाल ने उसे क्रिकेट करियर में मदद का झांसा देकर दो साल तक बार-बार यौन शोषण किया। जयपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने दिसंबर 2025 में दयाल की अग्रिम जमानत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि साक्ष्य उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं।