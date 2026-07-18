FIFA World Cup 2026: सेमीफाइनल की हार भूलकर तीसरे स्थान के लिए भिड़ेंगे फ्रांस-इंग्लैंड, जानें कब और कहां देखें लाइव

यह मुकाबला फ्रांस के कोच डिडिएर डेसचैम्प्स का 14 साल के कार्यकाल के बाद आखिरी मैच होगा, जबकि कोच थॉमस ट्यूशेल इंग्लैंड को एक सम्मानजनक विदाई देना चाहेंगे। एक्सपर्ट्स और डेटा मॉडल्स इस मैच में फ्रांस को जीत का बड़ा दावेदार मान रहे हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो, किसी ने कहा, फ्रांस की जीत की संभावना 50.7% है, जबकि इंग्लैंड की सिर्फ 25.6%। एक रिपोर्ट ने फ्रांस की 3-1 से जीत की भविष्यवाणी की है, वहीं एक रिपोर्ट का मानना है कि इंग्लैंड की थकान के कारण इस मैच में 3.5 से ज्यादा गोल देखने को मिल सकते हैं। फ्रांस की रणनीति एम्बापे को इंग्लैंड के राइट-बैक के खिलाफ वन-टू-वन स्थिति में लाने की होगी, जबकि एंटोनी ग्रीजमैन मिडफील्ड से खेल को चलाएंगे। वहीं इंग्लैंड के लिए कप्तान हैरी केन थोड़े गहरे खेलेंगे ताकि जूड बेलिंगहम और बुकायो साका के लिए खाली स्पेस बनाया जा सके।