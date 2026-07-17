स्पेन हर हाल में Lionel Messi को अपनी टीम में चाहता था, लेकिन उन्होंने चुनी अपनी जन्मभूमि, जानें एक ‘VHS टेप’ की पूरी कहानी

Lionel Messi choose Argentina over Spain: लियोनल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान के रूप में अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जा रहे हैं। उनकी कप्तानी में टीम 2014 और 2022 के फाइनल में पहुंची थी, जिसमें 2022 में उन्होंने खिताब भी जीता। अब वे लगातार दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन के खिलाफ अपना खिताब बचाने उतरेंगे। लेकिन, बहुत कम फैंस यह बात जानते हैं कि मेसी स्पेन की नेशनल टीम के लिए भी खेल सकते थे, जहां उन्होंने साल 2000 से 2021 तक का लंबा समय बिताया था। स्पेन की टीम उन्हें हर हाल में अपनी तरफ से खिलाना चाहती थी, लेकिन मेसी ने अपनी जन्मभूमि अर्जेंटीना को चुना।