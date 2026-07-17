16 साल बाद FIFA World Cup Final खेलने उतरेगी स्पेन, लेकिन लामिन यमाल-पेड्रो पोरो की चोट ने बढ़ाई चिंता

FIFA World Cup 2026 Final, Argentina vs Spain: स्पेन की फुटबॉल टीम 16 साल के बाद फीफा वर्ल्डकप का फाइनल खेलने उतरेगी, जहां उसका सामना 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। इस मुकाबले से पहले लामिन यामल और पेड्रो पोरो की चोट ने स्पेन की टेंशन बढ़ा दी है। न्यू जर्सी में हुए पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान युवा स्टार लामिन यमाल और डिफेंडर पेड्रो पोरो ने बाकी खिलाड़ियों के साथ अभ्यास नहीं किया। दोनों ने मैदान के किनारे हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग की। इस विजुअल्स ने स्पेन के समर्थकों की चिंता बढ़ा दी है।